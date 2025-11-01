Storage Wars
Folge 1: Zocker in Auktion
22 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12
In Kalifornien bietet Dave bei der Versteigerung eines Abteils mit, in dem er eine wertvolle Orgel vermutet. Darrell und Jarrod werden ebenfalls fündig - allerdings hält sich bei einem die Begeisterung über die Beute in Grenzen. Barry versucht sein Glück dagegen bei einer weiteren Auktion.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC