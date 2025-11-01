Storage Wars
Folge 2: Ausgetrickst
22 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12
In Cerritos, Kalifornien, trifft Darrell auf Dave, Jarrod und dessen Freundin Brandi. Alle Käufer sind am ersten Abteil interessiert, das verschiedene Sportartikel wie Bambusangeln beinhaltet. Bei der nächsten Versteigerung legt Jarrod die anderen Bieter mithilfe einer List herein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC