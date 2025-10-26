Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars

Zwei Engel für Barry

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 10vom 26.10.2025
Zwei Engel für Barry

Zwei Engel für BarryJetzt kostenlos streamen

Storage Wars

Folge 10: Zwei Engel für Barry

21 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

Die Käufer sind auf dem Weg zu einer Auktion in Torrance. Brandi und Jarrod suchen nach einem Lager mit vielen Kisten, um ihre Regale zu füllen. Auch Barry hat Verstärkung mitgebracht. Zwei hübsche Engel begleiten ihn heute zur Versteigerung. Darrell kann Rene nicht leiden. Die beiden liefern sich einen erbitterten Kampf um eines der Lager. Wer bietet am Ende den höchsten Preis?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

Alle 9 Staffeln und Folgen