Storage Wars
Folge 10: Zwei Engel für Barry
21 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Die Käufer sind auf dem Weg zu einer Auktion in Torrance. Brandi und Jarrod suchen nach einem Lager mit vielen Kisten, um ihre Regale zu füllen. Auch Barry hat Verstärkung mitgebracht. Zwei hübsche Engel begleiten ihn heute zur Versteigerung. Darrell kann Rene nicht leiden. Die beiden liefern sich einen erbitterten Kampf um eines der Lager. Wer bietet am Ende den höchsten Preis?
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC