Storage Wars
Folge 5: Brandi bringts
21 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12
In Long Beach werden heute nur drei Lager versteigert. Brandi fährt alleine zur Auktion, weil Jarrod im Laden zu tun hat. Die Bieter haben nur fünf Minuten Zeit, um sich umzusehen. Barry kann die erste Runde für sich entscheiden. Hat sich der Kauf für ihn gelohnt?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC