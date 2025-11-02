Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars

In vino veritas

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 15vom 02.11.2025
In vino veritas

In vino veritasJetzt kostenlos streamen

Storage Wars

Folge 15: In vino veritas

21 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Die heutige Auktion findet in Mission Viejo, Kalifornien, statt. Dort warten ein paar tolle Lager auf die Käufer. Rene hat ein gutes Gefühl und auch die Harris-Brüder sind optimistisch. Wer hat am Ende die Nase vorn? Barry hat seinen Steuerberater zur Versteigerung mitgebracht. Wenn es nach ihm geht, sollte Barry sich langsam aus dem Geschäft zurückziehen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

Alle 9 Staffeln und Folgen