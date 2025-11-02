Storage Wars
Folge 15: In vino veritas
21 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Die heutige Auktion findet in Mission Viejo, Kalifornien, statt. Dort warten ein paar tolle Lager auf die Käufer. Rene hat ein gutes Gefühl und auch die Harris-Brüder sind optimistisch. Wer hat am Ende die Nase vorn? Barry hat seinen Steuerberater zur Versteigerung mitgebracht. Wenn es nach ihm geht, sollte Barry sich langsam aus dem Geschäft zurückziehen.
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
