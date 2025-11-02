Storage Wars
Folge 18: Lady Barry
21 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Diesmal verschlägt es die Käufer nach Stanton in Kalifornien. Barry ist auf einer Undercover-Mission, doch dafür braucht er einen Komplizen. Darrell schießt sich selbst ins Aus und Ivy hofft auf eine Glückssträhne. Die Versteigerung läuft zäh an, bis die Auktionatoren ein vielversprechendes Lager öffnen.
Storage Wars
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC