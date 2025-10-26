Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alte Tricks, neues Glück

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 6vom 26.10.2025
Folge 6: Alte Tricks, neues Glück

21 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

Die Käufer treffen heute in Inglewood aufeinander. Jarrod und Brandi haben nur 2.000 Dollar dabei, die sie so gut wie möglich investieren wollen. Dafür haben die beiden ein paar Tricks auf Lager ...

ProSieben MAXX
