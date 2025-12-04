Storage Wars
Folge 8: Darrells Revier
21 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Die heutige Auktion findet in Costa Mesa statt. Der erste Lagerraum ist vollgestopft bis obenhin. Kann Darrell sein Revier verteidigen? Ivy sichert sich einen der Lagerräume für 400 Dollar. Doch ist sein Inhalt wirklich so viel wert?
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC