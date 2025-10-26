Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 5Folge 11vom 26.10.2025
21 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

Heute verschlägt es die Käufer nach El Monte, Kalifornien. Jarrod ist immer auf der Suche nach einem lukrativen Geschäft. Brandi muss ihren Mann zügeln. Für Barry gibt es nur ein Motto: ganz oder gar nicht. Welche Schätze verbergen sich diesmal in den einzelnen Lagerräumen?

ProSieben MAXX
