Storage Wars
Folge 9: Verspielt
21 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Heute geht es für die Käufer zu einer Auktion nach Laguna Niguel in Kalifornien. Die fünf zur Verfügung stehenden Lager sind hart umkämpft. Barry wurde von einer Versteigerung ausgeschlossen. Doch er hat schon einen Plan B ...
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC