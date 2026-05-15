Sturm der Liebe: Teil 4594Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 440: Sturm der Liebe: Teil 4594
Larissa freut es sehr, dass Kilian das vermeintliche Zeichen ihrer Liebe nicht vergessen hat. Viel zu schnell denkt er jedoch gleich wieder an Fanny. Um seine Aufmerksamkeit zu erregen, täuscht Larissa erneut Schwangerschaftsbeschwerden vor. Als Yannik deshalb besorgt Larissas gesundheitliche Verfassung überprüft, entdeckt er Beunruhigendes. Massimo will Werner das von Sandy gestohlene Geld unbedingt zur Gänze zurückerstatten. Noch weiß er allerdings nicht, wie er das anstellen soll. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Jo Weil (Yannik) Regie: Udo Müller Carsten Meyer-Grohbrügge Bildquelle: Christof Arnold/ORF/ARD
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