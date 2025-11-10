The Big Bang Theory
Folge 16: Die Spaßbremse
19 Min.Folge vom 10.11.2025
Die Clique ist dafür, einen Esstisch in Sheldons und Leonards Wohnung aufzustellen. Natürlich stellt sich Sheldon quer, da er jede Art von Veränderung hasst. Penny will, dass Leonard sich durchsetzt, und beharrt auf dem neuen Möbelstück. Howard bekommt unterdessen das Angebot, noch einmal zur internationalen Raumstation zu fliegen. Bernadette ist von der Idee gar nicht begeistert ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen