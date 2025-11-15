The Big Bang Theory
Folge 1: Halbnackt in Arizona
21 Min.Folge vom 15.11.2025
Sheldon meldet sich nach einem Monat Abwesenheit bei Leonard. Er ist auf seiner Zugreise durch Amerika auf einem Polizeirevier in Arizona gestrandet und will abgeholt werden. Leonard macht sich mit Amy auf den Weg, die ziemlich sauer ist: Warum hat Sheldon nicht zuerst sie angerufen? Penny hat unterdessen ein Vorstellungsgespräch in Bernadettes Pharmaunternehmen. Es läuft miserabel, doch dann entdecken sie und der Personaler eine Gemeinsamkeit.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
