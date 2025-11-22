The Big Bang Theory
Folge 8: Es muss Liebe sein
20 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 6
Da sie nie einen richtigen Abschlussball hatten, wollen Bernadette und Amy einen eigenen organisieren. Die ganze Clique soll kommen. Penny findet die Idee zunächst doof, macht aber schließlich doch mit. Howard hat ebenfalls seine Zweifel - und flippt völlig aus, als Stuart mit seiner Cousine aufkreuzt. Schließlich haben Howard und sie eine pikante Vergangenheit. Doch am spektakulärsten wird dieser Abend für Amy und Sheldon ...
The Big Bang Theory
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen