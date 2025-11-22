Festgehalt statt TaschengeldJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 6: Festgehalt statt Taschengeld
21 Min.Folge vom 22.11.2025
Da Penny für ihren neuen Job einen Firmenwagen bekommen hat, hat sie ihren alten Wagen verkauft und will den Erlös Leonard geben - schließlich hatte er ihr das Auto geschenkt. Leonard möchte das Geld allerdings nicht annehmen, und es kommt zum Streit. Raj und Sheldon planen, an einem Forschungsprojekt zu Dunkler Materie teilzunehmen, das in einer Mine stattfindet. Allerdings müssen sie vorher testen, ob sie mit der Ausnahmesituation unter Tage zurechtkommen würden ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen