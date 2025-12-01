Weihnachtswunder mit TaubeJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 11: Weihnachtswunder mit Taube
19 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 6
Amy bietet sich an, das diesjährige Weihnachtsessen auszurichten, da sich Raj um seinen Vater kümmern muss. Sie stellt die Party unter das Motto "Viktorianische Weihnachten", was bei der Clique auf mäßige Begeisterung stößt. Während die anderen bereits feiern, sind Howard und Leonard in einem sterilen Labor mit einem außergewöhnlichen Problem konfrontiert: Eine Taube hat den hoch empfindlichen Raum gekapert und will sich nicht fangen lassen.
