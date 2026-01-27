Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 8Folge 16vom 27.01.2026
20 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 6

Amy arbeitet mit ihren Affen gerade an einem Experiment, bei dem sich die Tiere schnell verlieben sollen. Sheldon schlägt vor, den Test mit Menschen zu machen und stellt sich als Versuchsobjekt zur Verfügung. Penny ist begeistert und macht mit. Howard und Bernadette haben dagegen Ärger am Flughafen: Die Fluglinie hat die Asche von Howards Mutter verloren!

