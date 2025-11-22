Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Das Mississippi-Missverständnis

PULS 4Staffel 8Folge 7vom 22.11.2025
Das Mississippi-Missverständnis

Das Mississippi-MissverständnisJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 7: Das Mississippi-Missverständnis

19 Min.Folge vom 22.11.2025

Weil Penny bei einem ihrer Verkaufsgespräche etwas zu intensiv mit dem Urologen Dr. Lorvis geflirtet hat, meint der nun, sie sei in ihn verliebt - und kreuzt mit Rosen vor ihrer Tür auf. Leonard findet das gar nicht witzig und stellt den verliebten Mediziner zur Rede. Er und die Jungs finden allerdings schnell heraus, dass der Arzt einer von ihnen ist: Er sammelt Filmrequisiten und Nierensteine von Promis. Das müssen sie natürlich mit eigenen Augen sehen!

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
PULS 4
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 10 Staffeln und Folgen