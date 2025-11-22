Das Mississippi-MissverständnisJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 7: Das Mississippi-Missverständnis
19 Min.Folge vom 22.11.2025
Weil Penny bei einem ihrer Verkaufsgespräche etwas zu intensiv mit dem Urologen Dr. Lorvis geflirtet hat, meint der nun, sie sei in ihn verliebt - und kreuzt mit Rosen vor ihrer Tür auf. Leonard findet das gar nicht witzig und stellt den verliebten Mediziner zur Rede. Er und die Jungs finden allerdings schnell heraus, dass der Arzt einer von ihnen ist: Er sammelt Filmrequisiten und Nierensteine von Promis. Das müssen sie natürlich mit eigenen Augen sehen!
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen