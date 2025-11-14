Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Eine Nacht pro Woche

PULS 4Staffel 8Folge 12vom 14.11.2025
Eine Nacht pro Woche

Eine Nacht pro WocheJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 12: Eine Nacht pro Woche

19 Min.Folge vom 14.11.2025

Als Sheldon und Leonard Amy und Penny zu einem Spielenachmittag mit "Herr der Ringe-Risiko" überreden wollen, streiken die Mädels. Ihrer Meinung nach ist es an der Zeit, dass die Jungs auch einmal etwas tun, was ihnen Spaß macht. Also schleppen sie sie zum Shoppen mit. Das hat ungeahnte Folgen ... Raj ist furchtbar nervös, weil nach sehr langer Reisezeit endlich eine Probe aus dem All auf der Erde landen soll. Um sich zu beruhigen, fährt er mit Howard zu einem Hindu-Tempel.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
PULS 4
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 10 Staffeln und Folgen