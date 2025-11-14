The Big Bang Theory
Folge 12: Eine Nacht pro Woche
19 Min.Folge vom 14.11.2025
Als Sheldon und Leonard Amy und Penny zu einem Spielenachmittag mit "Herr der Ringe-Risiko" überreden wollen, streiken die Mädels. Ihrer Meinung nach ist es an der Zeit, dass die Jungs auch einmal etwas tun, was ihnen Spaß macht. Also schleppen sie sie zum Shoppen mit. Das hat ungeahnte Folgen ... Raj ist furchtbar nervös, weil nach sehr langer Reisezeit endlich eine Probe aus dem All auf der Erde landen soll. Um sich zu beruhigen, fährt er mit Howard zu einem Hindu-Tempel.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
