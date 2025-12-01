Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Sheldon und der Troll

Staffel 8Folge 14vom 17.12.2025
Folge 14: Sheldon und der Troll

21 Min.Folge vom 17.12.2025

Leonard hat eine zündende Idee für eine Theorie zur Entstehung des Universums. Sheldon greift seinen Einfall begeistert auf und verfasst eine Abhandlung darüber, die er ins Netz stellt. Die meisten Reaktionen darauf sind positiv, doch es gibt einen Troll, der Sheldon in den Wahnsinn treibt ... Penny, Bernadette und Amy veranstalten einen Videoabend. Was zuerst ein Wettkampf der filmischen Peinlichkeiten zu werden droht, führt schließlich zu einem rührenden Geständnis Amys.

