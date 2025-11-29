Ein Prosit auf Mrs. WolowitzJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 15: Ein Prosit auf Mrs. Wolowitz
20 Min.Folge vom 29.11.2025
Sheldon ist sauer auf Amy, weil sie seinem Erzrivalen Barry Kripke einen entscheidenden Tipp für seine Forschung an der String-Theorie gegeben hat. Nun ist seine aktuelle Publikation ein voller Erfolg, und Sheldon wirft Amy vor, ihm damals nicht bei seinen Untersuchungen geholfen zu haben. Und: Die Fehde zwischen Stuart und Howard nimmt wieder Fahrt auf, als Howard das erste Mal den neuen Comicbuchladen besucht ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen