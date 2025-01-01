Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im andalusischen El Ricio geht es 20 Kandidaten an die Pfunde. Zum Auftakt der Abspeck-Challenge hat Teamchefin Dr. Christine Theiss gleich ein besonderes Zuckerl für die Kandidaten: Sollten sie es schaffen, in der ersten Woche insgesamt 100 Kilo zu verlieren, muss am Ende der Woche niemand nach Hause fliegen. Doch das ist nicht die einzige Überraschung, die Christine Theiss für ihre hoch motivierten Schäfchen auf Lager hat ...

