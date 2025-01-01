Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dieses Schlammbad kostet Kraft und Überwindung

SAT.1Staffel 5Folge 4
Folge 4: Dieses Schlammbad kostet Kraft und Überwindung

95 Min.Ab 12

Einige Teams drohen, an der herausforderndsten Challenge der Woche zu scheitern: Viele Kandidaten sind offenbar noch immer nicht bereit, ihren Ängsten ins Auge zu sehen. Außerdem durchlebt Team Limette nach wie vor eine einzige Berg- und Talfahrt und scheint nicht an einem Strang ziehen zu können. Zusätzlich sehen sich die Abnehmwilligen mit der größten Verlockung konfrontiert, die es je bei "The Biggest Loser" gab. Ob sie ihr widerstehen können?

