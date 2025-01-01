Nach der Bus-Challenge kommt das Umstyling!Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 8: Nach der Bus-Challenge kommt das Umstyling!
110 Min.Ab 12
Auf die Kandidaten warten einige Überraschungen: Es wird nicht nur eine neue Art der Challenge eingeführt, die für reichlich Zündstoff sorgt. Die Diätwilligen müssen sich auch von ihren alten Ichs trennen und dürfen sich auf Neuigkeiten von zu Hause freuen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen