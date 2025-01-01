Halbzeit: Die Kandidatenpaare werden getrennt und treten in neuen Teams anJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 5: Halbzeit: Die Kandidatenpaare werden getrennt und treten in neuen Teams an
95 Min.Ab 12
Bergfest beim Abspeck-Marathon: Nach der Hälfte der Zeit werden die Kandidatenpaare getrennt und müssen fortan in zwei großen Teams gegeneinander antreten - sei es in den Challenges oder auf der Waage. Für wen ist die Neuerung ein Motivationsschub, wer droht am verschärften Konkurrenzkampf zu scheitern? Für große Emotionen sorgen Botschaften von den Lieben daheim, die ihre wahre Meinung zu den Diätwilligen äußern.
