The Biggest Loser

Frust, Heimweh - und schweißtreibende Challenges

SAT.1Staffel 5Folge 3
95 Min.Ab 12

Im Abnehm-Camp ist die Stimmung gedrückt: Frust und Heimweh machen sich breit, und gebrochene Versprechen sorgen für Ärger. Für ein Team führt die Challenge sogar zu erheblichen Differenzen mit der Gruppe. Trotz aller Widrigkeiten müssen sich die Kandidaten zusammenreißen und weiterkämpfen, denn auf den erfolgreichsten Abnehmwilligen wartet eine ganz besondere Belohnung.

SAT.1
