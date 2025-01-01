Das Finale: Wer wird "The Biggest Loser" 2014?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 11: Das Finale: Wer wird "The Biggest Loser" 2014?
139 Min.Ab 12
Die Campzeit ist vorbei, das Halbfinale überstanden und endlich sehen sich alle Kandidaten wieder - beim großen Finale von The Biggest Loser. Die Finalisten Nicole, Marc und Sabrina treffen endlich auf Endgegner und Finalist Nummer Vier - Matthias. Nach einer Zeit voller großer Gefühle, Schweiß und Tränen fällt nun endlich die Entscheidung: Wer wird The Biggest Loser 2014? Wer gewinnt 50.000 Euro?
The Biggest Loser
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
12
