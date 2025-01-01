Aufgeben gilt nicht: Wer holt sich den Gewichtsbonus?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 6: Aufgeben gilt nicht: Wer holt sich den Gewichtsbonus?
95 Min.Ab 12
Seit sechs Wochen arbeiten die Kandidaten daran, ihre Pfunde loszuwerden. Das Heimweh wächst, die Motivation schwindet. Als die erhitzten Gemüter beim Sport aufeinanderprallen, gibt es ordentlich Zoff. Trotzdem müssen die Diätwilligen in der Challenge antreten und um den Gewichtsbonus kämpfen - ungeachtet der hoch emotionalen Entscheidung, die ihnen bevorsteht ...
