The Closer
Folge 1: Schattenleben
58 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
In einem Familienhaus ereignet sich ein schreckliches Verbrechen: Ein Mann, seine Frau und die gemeinsame Tochter liegen niedergestochen in einem Blutbad. Deputy Johnson untersucht den Tatort und nichts scheint auf einen Raubmord hinzuweisen. Kurze Zeit später hört das Team einen Klingelton, der vom Dachboden zu kommen scheint. Dort finden die Polizisten den Sohn von Kevin Wallace - vollgepumpt mit Ecstasy.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH