The Closer
Folge 6: Abwehrkräfte
43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Obwohl Brenda körperlich angeschlagen ist, wird sie in einem Mordfall als Ermittlerin eingesetzt: Der 31-jährige Fitnesscoach Glenn Cooper wurde auf einem Parkplatz erwürgt. Als der Parkplatzwächter verhört wird und aussagt, nichts von der Tat mitbekommen zu haben, wird Brenda skeptisch. Bereits kurze Zeit später zahlt sich Brendas Skepsis aus ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH