The Closer
Folge 14: Auf der Flucht (1)
43 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
In Los Angeles kommt es zu mehreren Raubüberfällen auf Geldtransporter. Doch diesmal kommen für Brenda noch zwei Morde dazu. Einziger Überlebender ist einer der Fahrer, Wesley Reed, der eine Schussverletzung erlitt. Als dieser jedoch wenig später aus dem Krankenhaus flieht, macht ihn das äußerst verdächtig. Von seinem kleinen Bruder Grady erfährt Brenda, dass Wesley in Atlanta untergetaucht ist. Also verbindet sie die Ermittlungen kurzerhand mit einem Besuch bei ihren Eltern ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH