The Closer
Folge 3: Ein Sarg für zwei
43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Der ehemalige Polizist Hodges - bekannt für seinen ausschweifenden Lebensstil - ist kürzlich verstorben und sorgt auch nach seinem Tod noch für Aufregung: Den Sargträgern gleitet der Sarg aus den Händen, öffnet sich beim Aufprall auf den Boden und bringt Erstaunliches zu Tage: Dort liegt nicht nur Hodges, sondern auch eine tote blonde Frau. Recherchen ergeben, dass sie zu Lebzeiten eine aufstrebende Schauspielerin war. Warum starb sie und landete in Hodges Sarg?
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH