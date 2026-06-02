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The Closer

Die Mumie

WarnerStaffel 3Folge 2vom 02.06.2026
Die Mumie

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The Closer

Folge 2: Die Mumie

43 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Bei der Obduktion der mumifizierten Leiche eines jungen Mannes stellt sich heraus, dass es sich um den Afroamerikaner Daryl Richards handelt, der vor langer Zeit als vermisst gemeldet wurde. Überraschend: Bei dem Toten wurde die Visitenkarten von Provenza gefunden. Der kann sich jedoch nicht erinnern, in welchem Zusammenhang er dem Mann diese Karte gab. Weitere Nachforschungen enthüllen eine Verbindung zu einem mysteriösen Geistlichen ...

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