The Closer
Folge 15: Auf der Flucht (2)
43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Brenda ist in Atlanta hinter Wesley Reed her, der für mehrere Raubüberfälle zur Rechenschaft gezogen werden soll. Doch bevor Brenda Wesley zurück nach L.A. bringen kann, startet er einen erneuten Fluchtversuch. Über Wesley will Brenda an die Hintermänner der Raubüberfälle herankommen und behauptet, sein Bruder wäre von diesen ermordet worden. Wesley lässt sich deshalb auf einen Deal ein und legt ein Geständnis ab. Mit ihm als Lockvogel will Brenda zwei weitere Männer festnehmen.
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH