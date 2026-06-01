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The Closer

Bis der Tod euch scheidet

Staffel 3Folge 12vom 01.06.2026
Bis der Tod euch scheidet

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The Closer

Folge 12: Bis der Tod euch scheidet

43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Als der erfolgreiche Scheidungsanwalt Oliver Henry tot im hauseigenen Swimmingpool gefunden wird, ist Brenda sich ziemlich schnell sicher, dass er ermordet wurde. Sowohl Henrys Frau, als auch der Arzt Jonathan Shafer hätten ein Motiv für die Tat. Die Ermittlungen geraten aber schon bald ins Stocken. Zudem hat Brenda mit privaten Problemen in Bezug auf Fritz zu kämpfen.

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