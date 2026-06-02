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The Closer

Gegen die Zeit

WarnerStaffel 3Folge 4vom 02.06.2026
Gegen die Zeit

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The Closer

Folge 4: Gegen die Zeit

50 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Wo steckt die achtjährige Ruby? Die Eltern haben ihre Tochter vermisst gemeldet, da sie nicht in der Schule angekommen ist. Nach der Sichtung der Bänder von Überwachungskameras in der Gegend, fällt den Ermittlern ein verdächtiger blauer Lieferwagen auf. Der Besitzer ist der vorbestrafte Sexualverbrecher Roger Stimple. Im Verhör gibt er sich arrogant und anzüglich - bis Sergeant Gabriel der Geduldsfaden reißt.

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