Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

The Dresden Files

MOVIESPHEREStaffel 1Folge 10
What About Bob?

What About Bob?Jetzt kostenlos streamen

The Dresden Files

Folge 10: What About Bob?

44 Min.Ab 12

Harrys neueste Eroberung macht sich mit Bobs Schädel aus dem Staub. Als Harry sich auf die Suche nach ihm begibt, muss er feststellen, dass er sich in den Klauen eines alten Feindes befindet - und vielleicht gar nicht gerettet werden will.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Dresden Files
MOVIESPHERE

The Dresden Files

Alle 1 Staffeln und Folgen