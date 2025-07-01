Staffel 1Folge 3
Hair of the DogJetzt kostenlos streamen
The Dresden Files
Folge 3: Hair of the Dog
43 Min.Ab 12
Harry hilft Detective Murphy bei der Untersuchung einer Reihe ritueller Morde, bei denen offensichtlich Werwölfe eine Rolle spielen - was genau in Harrys Expertise fällt. Diese sind allerdings nicht die Täter, sondern die Opfer.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Dresden Files
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2007 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved.