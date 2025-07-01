Staffel 1Folge 2
The Dresden Files
Folge 2: The Boone Identity
43 Min.Ab 12
Harry wird von einem Mann angeheuert, der vom Geist seiner ermordeten Tochter heimgesucht wird - die Tote will nicht ruhen, bis ihr Mörder seine Strafe erhält. Die Umstände des Mordes führen Harry aber in eine ganz andere Richtung.
Genre:Krimi-Drama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2007 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved.