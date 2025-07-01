Staffel 1Folge 6
The Dresden Files
Folge 6: Soul Beneficiary
44 Min.Ab 12
Ein Mann, der Harry um Hilfe bitten will, stirbt ganz plötzlich in dessen Büro. Als Harry die merkwürdigen Umstände dieses Todes untersucht, stößt er auf ein Morkomplott, das ein dunkles Geheimnis aus Bobs Vergangenheit enthüllt.
The Dresden Files
Genre:Krimi-Drama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2007 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved.