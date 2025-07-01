Staffel 1Folge 7
The Dresden Files
Folge 7: Walls
44 Min.Ab 12
Harry stößt auf eine Gruppe von Studenten, die einen ungewöhnlichen Diebesring formen. Sie setzen Magie ein, um Sicherheitssysteme zu umgehen und ihre Raubzüge durchzuführen - aber diese gefährliche Magie könnte sie alle töten.
Genre:Krimi-Drama, Paranormal
12
Copyrights:© 2007 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved.