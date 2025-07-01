Staffel 1Folge 4
The Dresden Files
Folge 4: Rules of Engagement
44 Min.Ab 12
Eine schöne junge Frau heuert Harry an, um ihr gestohlenes Geld wiederzufinden. Bald entdeckt Harry jedoch, dass seine reizende Klientin ihm etwas verheimlicht und ein unnatürliches Übel von ihr Besitz zu ergreifen droht.
The Dresden Files
Genre:Krimi-Drama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2007 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved.