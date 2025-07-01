Staffel 1Folge 12
Second CityJetzt kostenlos streamen
The Dresden Files
Folge 12: Second City
44 Min.Ab 12
Harry arbeitet mit Murphy zusammen, um den rätselhaften Tod eines ehemaligen Gangsters aufzuklären, der an Land ertrunken ist. Zur gleichen Zeit kommt Murphys Vater in der Stadt an und macht deutlich, dass er nichts von Harry hält.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Dresden Files
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2007 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved.