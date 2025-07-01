Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

The Dresden Files

MOVIESPHEREStaffel 1Folge 12
Second City

Second CityJetzt kostenlos streamen

The Dresden Files

Folge 12: Second City

44 Min.Ab 12

Harry arbeitet mit Murphy zusammen, um den rätselhaften Tod eines ehemaligen Gangsters aufzuklären, der an Land ertrunken ist. Zur gleichen Zeit kommt Murphys Vater in der Stadt an und macht deutlich, dass er nichts von Harry hält.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Dresden Files
MOVIESPHERE

The Dresden Files

Alle 1 Staffeln und Folgen