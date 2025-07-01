Staffel 1Folge 11
The Dresden Files
Folge 11: Things That Go Bump
44 Min.Ab 12
Morgan und Ancient Mai brauchen Harrys Hilfe und müssen sich bei ihm verstecken, denn mächtige Feinde sind hinter ihnen her. Doch dann finden sie heraus, dass sie alle von einem mächtigen Zauber gefangen gehalten werden.
The Dresden Files
Genre:Krimi-Drama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2007 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved.