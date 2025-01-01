Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Casket Girls

Staffel 1Folge 10
Folge 10: Die Casket Girls

41 Min.Ab 16

Mit Davinas Hilfe gelingt es Cami, ihre Erinnerung wiederzubekommen. Die beiden wollen fliehen, geraten aber in einen Hinterhalt der Hexen. Sophie und Hayley schließen sich zusammen, um an die sterblichen Überreste der Hexe Celeste zu gelangen. Nur so kann das Ernteritual zu Ende gebracht und den Hexen ihre Macht wiedergegeben werden.

