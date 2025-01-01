The Originals
Folge 10: Die Casket Girls
41 Min.Ab 16
Mit Davinas Hilfe gelingt es Cami, ihre Erinnerung wiederzubekommen. Die beiden wollen fliehen, geraten aber in einen Hinterhalt der Hexen. Sophie und Hayley schließen sich zusammen, um an die sterblichen Überreste der Hexe Celeste zu gelangen. Nur so kann das Ernteritual zu Ende gebracht und den Hexen ihre Macht wiedergegeben werden.
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen