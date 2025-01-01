Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sünder und Heilige

Folge 5: Sünder und Heilige

Seine vertrauensvolle Art erleichtert Elijah den Zugang zu der jungen Hexe Davina. Sie berichtet ihm von den blutigen Ereignissen, die sie zur mächtigsten Hexe New Orleans' gemacht haben. Sie war die einzige Überlebende eines Ernterituals, dem drei junge Mädchen zum Opfer fielen. Deren Kräfte bündelten sich schließlich in Davina. Nun ist auch ihr Leben in höchster Gefahr, denn sie hat unter Hexen und Vampiren viele Neider und Feinde.

