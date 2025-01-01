The Originals
Folge 12: Ein gefährlicher Rivale
41 Min.Ab 16
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts mussten sich die Urvampire mit einem mächtigen Mann messen, dem Hexenmeister Papa Tunde. Er trachtete nach der Herrschaft über das French Quarter in New Orleans. Nun ist Papa Tunde wieder in der Stadt und will nicht nur die Ermordung seiner Söhne rächen - er will die Urvampire auslöschen. Sein Kampf nimmt eine überraschende Wendung, als er sich mit den Hexen verbündet.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen