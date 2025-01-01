The Originals
Folge 8: Zurück auf Anfang
41 Min.Ab 16
Elijah leidet in der Waldhütte an Krämpfen und Fieberträumen durch den Biss seines Bruders. In seinem Wahn spricht er mit seiner großen Liebe, der lange verstorbenen Hexe Celeste. Unterdessen tappt Klaus in eine Falle, die ihm Marcel und Rebekah gestellt haben. Umzingelt von Marcels Vampirgefolge, steht er ganz alleine an der Front. Die Kräfte eines Urvampirs sollte jedoch niemand unterschätzen ...
The Originals
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen