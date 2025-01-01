The Originals
Folge 15: Mordlust
41 Min.Ab 16
Elijah befreit seinen Bruder von dem vergifteten Dolch und beauftragt Cami, sich um Klaus zu kümmern. So erfährt sie von ihm die grausame Geschichte über seinen Vater, der aus reiner Mordlust ein gesamtes Theater samt Zuschauern niederbrannte. Sein Ziel war es, dort seine eigenen Kinder zu töten. Unterdessen machen sich Marcel und Rebekah an die Arbeit, um Davina wieder von den Toten auferstehen zu lassen.
The Originals
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen