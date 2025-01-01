Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Originals

Vollmond

Staffel 1Folge 13
Vollmond

The Originals

Folge 13: Vollmond

41 Min.Ab 16

Pfarrer Kieran ereilt das gleiche Schicksal wie seinen Neffen Sean: Eine Hexe belegt ihn mit einem Fluch, der ihn in den Wahnsinn treibt und Mordgelüste in ihm wachsen lässt. Die Hexe Genevieve verspricht Cami, das Leben des Pfarrers retten zu können, wenn sie Klaus umbringt. Mit einem verzauberten Messer bewaffnet, trifft Cami den Urvampir in einer Kirche ...

